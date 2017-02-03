Тюменцы обсудят празднование Масленицы на портале "Я решаю!"

16:48 03 февраля 2017
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park72.ru
| Фото: park72.ru

Тюменцев приглашают обсудить планы по празднованию Масленицы на портале проекта "Я решаю!", сообщили в пресс-службе администрации города.

Организаторы интересуются, согласны ли горожане с тем, чтобы главной площадкой праздника стал Цветной бульвар. Отметим, что масленичная неделя в этом году продлится с 20 по 26 февраля, а сам праздник солнца и грядущей весны состоится 26 февраля.

Теги: обсуждение , Масленица , праздник
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