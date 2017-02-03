Тюменцы обсудят празднование Масленицы на портале "Я решаю!"

Тюменцев приглашают обсудить планы по празднованию Масленицы на портале проекта "Я решаю!", сообщили в пресс-службе администрации города.
Организаторы интересуются, согласны ли горожане с тем, чтобы главной площадкой праздника стал Цветной бульвар. Отметим, что масленичная неделя в этом году продлится с 20 по 26 февраля, а сам праздник солнца и грядущей весны состоится 26 февраля.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru