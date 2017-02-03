В тобольском монастыре откроют приют для воспитанниц

В Иоанно-Введенском монастыре идут ремонтно-реставрационные работы, в том числе и в одной из двухэтажных построек, где разместится детский приют. После ввода в эксплуатацию здания монастырь сможет принять больше детей, нуждающихся в помощи. Сейчас 13 воспитанниц живут в других помещениях.

Монастырь основан в середине 17 века. Первоначально назывался Иоанно-Предтеченским. В течение двухсот лет здесь существовала мужская обитель. С 1864 года монастырь преобразован в женский Иоанно-Введенский, сообщается на сайте регионального правительства.