Научно-исследовательский проект ФЦН вошел в ТОП-10 российских проектов по изучению мозга

Агентство стратегических инициатив (АСИ) провело в 2016 году сбор и анализ информации о потенциале региональных организаций на предмет развития проектов в рамках дорожной карты "НейроНет" Национальной технологической инициативы, утвержденной на президиуме Совета при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России в июне 2015 года.

Во все регионы РФ были направлены запросы с предложением предоставить информацию об их научном, кадровом и инновационном потенциале с точки зрения организации нейронет-центров (ННЦ) для реализации дорожной карты "НейроНет".

В течение месяца было получено 35 заявок на создание Нейронет Центра. В декабре 2016 г. подведены итоги, отобраны 10 наиболее перспективных проектов, которые должны лечь в основу Российского НейроНета как нового технологического уклада, призванного в горизонте 20 лет стать значимым сегментом мировой экономики. Проект "Тюменского объединенного института нейротехнологий" вошел в ТОП-10.

Проектом предусмотрено при научно-практическом руководстве ФЦН развитие следующих прорывных направлений: разработка клинических нейромашинных интерфейсов, морфофункциональное картирование мозга и создание технических нейроморфных системы (искусственный интеллект). В проекте участвует также научная команда известного тюменского разработчика "искусственного интеллекта" Вадима Филиппова. Отметим, что многими странами и мировыми технологическими компаниями-гигантами сегодня вкладываются колоссальные средства в изучение глубинных механизмов функционирования мозга, и создание его компьютерных аналогов.

Так, в компании IBM выделили на развитие проекта Watson 1 миллиард долларов. Имеются и национальные Brain-Project: в Японии – с объемом финансирования в 44 млрд. иен, в Китае — 7 млрд долларов, в Евросоюзе — на 1,3 млрд. евро, и в ряде других стран. Проекты по исследованию мозга, интеллекта считаются наиболее сложными и наиболее перспективными для революционного развития передовых технологий.

Как отметил главный врач тюменского нейроцентра, профессор Альберт Суфианов, уникальное по мировым меркам технологическое оснащение центра и накопленный клинический опыт лечения пациентов с самой сложной патологией является реальным фундаментом для прорывных исследований мирового уровня в сфере нейротехнологий.