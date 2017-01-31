Клуб экспертов Тюменской области в 2016 году стал площадкой для обсуждения актуальных проблем горожан

Весь прошедший год Клуб экспертов Тюменской области на базе Facebook непрерывно продолжал свою работу. Участники сообщества регулярно выдвигали на обсуждение злободневные темы, следили за последними новостями и искали решения наболевших проблем.

В январе минувшего года горячая дискуссия развернулась на тему качества и натуральности тюменских конфет "Квартет". Один из участников обсуждения приобрел сладости местного производителя и был недоволен, обнаружив в составе ароматизатор, идентичный натуральному. Мнения экспертов по этому поводу разделились. Одни утверждали, что тюменские конфеты - достойный выбор, другие - что местная кондитерка напоминает пластилин. Общий вывод - если хочется настоящего шоколада без сторонних добавок, проще приготовить его самому.

Также в начале года на площадке Общероссийского народного фронта в Тюмени при активном участии Клуба экспертов состоялась встреча с замгубернатора региона Вячеславом Вахриным. За время обсуждения удалось прояснить множество волнующих тюменцев вопросов: говорили о схеме проведения капремонта жилого фонда, схеме теплоснабжения Тюмени, газификации области и многом другом. По мнению участников дискуссии, обсуждение прошло в конструктивном ключе и оказалось весьма полезным не только в плане прояснения некоторых вопросов, но внесения дельных предложений.

В феврале прошлого года в Тюмени началось потепление. Вместе с повышением температуры воздуха увеличивались шансы пострадать от схода снега с крыш. На тот момент эта проблема стала одной из самых обсуждаемых в Клубе экспертов. Пользователь Олег Морозов писал о том, что падающие лавины снега повредили несколько автомобилей жителей города, а управляющие компании и ТСЖ никак не отреагировали на эту проблему.

Эксперты клуба дали весьма ценные советы для попавших в столь неприятную ситуацию: вызывать участкового, который сделает осмотр и зафиксирует факт падения снега с крыши. Далее необходимо написать заявление в управу округа либо в прокуратуру для привлечения УК к административной ответственности, штрафы приличные. Деньги на ремонт машины получить можно либо через суд в исковом порядке, либо через страховую фирму, если машина застрахована.

Март 2016 запомнился трагическими происшествиями. Пожары в тюменских домах унесли жизни нескольких детей. Огонь вспыхивал в домах частных, ветхих, населенных неблагополучными семьями. Ни визит в регион Павла Астахова, ни попытки МЧС навязать жителям домов с печным отоплением специальные дымовые пожарные извещатели не возымели успеха.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Пересторонин предложил экспертам в ходе обсуждений найти механизмы предотвращения подобных трагедий. Антон Тихонов выразил надежду, что поможет жесткий контроль соблюдения строительных норм. Сергей Зыков посчитал, что жителям деревень нужно обеспечить стабильный заработок, чтобы снизить количество пьянствующих.

Одной из обсуждаемых новостей в апреле стало внедрение во всех населенных пунктах региона института "тайных пациентов" по аналогии с "тайными покупателями". О безусловных плюсах этой системы рассказал участник клуба экспертов под псевдонимом "профессор Пушкарь". Пользователь поведал о том, что жалобы на врачей, которые размещают в соцсетях, могут содержать недействительную информацию и существенные преувеличения.

"Не имея медицинского образования, весьма трудно оценить качество работы медиков. Поэтому для тайного посетителя обязательно должен быть чётко прописанный сценарий с четкими вопросами и действиями, написанный профессионалом. Неправильно оценивать работу врача, не зная его позиции. Поэтому опрос-интервью в данном случае, принимая решение “надо-не надо” считаю весьма уместным. Третье. Это частные клиники. Они должны, в том числе, попадать под выборку “тайного агента”", –присоединилась к обсуждению Ольга Лейнинг.

В мае Александр Пересторонин поделился своим мнением о российском лоукостере "Победа". Его рассказ вызвал нешуточный спор: известный блогер и общественник подробно описал свои впечатления от полета на самолете популярной авиакомпании и поведал о неудобствах, с которыми ему пришлось столкнуться во время перелета. Мнения экспертов разошлись. Одним "Победа" нравится за соотношение "цена-качество". Другие предпочли бы заплатить больше за удобство и комфорт.

В июне в город проникла предпраздничная суета: началась подготовка к Дню города. В преддверии приближающегося торжества постоянный участник клуба экспертов Юрий Алексеевич предложил оценить созданный к 430-летию Тюмени логотип города. По мнению пользователя, логотип является "пошлым" и ни в коей мере не отражает богатую историю региона.

"В логотипе угадываются Мост влюбленных, ладья, сам он в виде фонтана "Времена года" выполнен, что на ЦБ. Так что любой город подставить не получится. Но в принципе – я тоже ожидал совсем другого, отсылки к истории Тюмени и т.п.", – пишет Олег Морозов.

В июле тюменцы в шутку начали называть свой город Венецией. После сильных ливней Тюмень в буквальном смысле оказалась подтопленной. Олег Морозов выдвинул ставшую уже традиционной для Тюмени проблему на обсуждение членов Клуба экспертов.

Автор отметил, что власти занимаются решением этого вопроса: создана и воплощается в жизнь система общесплавной канализации, однако реализация проекта – дело неблизкого будущего. Поэтому пользователь предлагал экспертам найти дополнительные варианты решения проблемы.

Тюменцы, в свою очередь, отметили необходимость следить за строительством системы сливов воды с дорог. "Почти каждый пешеходный переход подтоплен из-за идиотского проектирования при ремонтах улиц", – добавил Игорь Кузьмин.

В августе бурную дискуссию вызвала идея создания в Тюмени так называемых "Островков безопасности", предложенная к обсуждению Александрой Понамаревой.

Пользователи предложили немало вариантов, что же должны включать в себя подобные "Островки": аптечка, зарядка для мобильного телефона, wi-fi, интерактивные карты для более удобной ориентации в городе, камеры видеонаблюдения, кнопка оперативного вызова полиции и т.п. Отдельные участники дискуссии выступили против появления в Тюмени точек для зарядки телефонов и доступа в Интернет, утверждая, что паркам нужно совсем иное благоустройство.

Прозвучали и иные предложения по увеличению безопасности и привлекательности Тюмени. "Бетонные ограждения на остановках надо сделать", – предложил сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Пересторонин.

Сентябрь выдался насыщенным на выдвижение тем политических. В преддверии выборов участники Клуба экспертов активно обсуждали политические партии и их руководителей. Не оставили без внимания и новости здравоохранения. Профессор Пушкарь рассказал членам клуба о достоинствах реорганизации муниципальных медучреждений. Эксперт отметил, что проведенные мероприятия оказались полезны не только для пациентов, но и для медицинского персонала.

В октябре на обсуждение в клубе вынесли предложение министра образования РФ вернуть в систему образования работу на приусадебном участке и уборку школьных помещений, прекратив тем самым воспитывать "потребителей".

"Сейчас дети настолько привыкли, что все вокруг им служат и на них работают, что просто обнаглели. Не все, но многие. Я считаю, что там, где ты хоть чуть-чуть убираешь – меньше гадишь. Так что помахать шваброй раз в месяц – ничего страшного", – предположила Евгения Ноговицина.

Впрочем, некоторые участники дискуссии не поддержали министра образования столь однозначно, назвав предложение "совком".

В ноябре члены Клуба экспертов рассуждали о проблемах в сфере культуры. Постоянный участник клуба Антон Тихонов рассказал, что тюменские музеи пользуются все меньшей популярностью среди горожан. В конечном итоге было решено наладить взаимодействие турфирм при разработке маршрутов для россиян и иностранцев, создать единую концепцию развития и взаимодействия всего музейного комплекса региона.

В декабре обсуждение культуры города продолжилось. Александр Пересторонин предложил порассуждать о том, нужен ли Тюмени большой вставочный центр. Большинство экспертов поддержали идею о том, что областному центру необходим объект подобного рода.

"Нужен такой проект обязательно. Начало новой эпохи России - нужно входить достойно. Мы уже не столица деревень. Новое поколение стремительно растёт, не успеем оглянуться. Так что – надо делать!",- утверждает Альберт Фахутдинов.

Отметим, за год Клуб экспертов Тюменской области пополнился новыми участниками. Некоторые из них уже активно включились в работу: предлагают к обсуждению темы, делают свои выводы и представляют собственные решения и результаты. Другие предпочитают участвовать в дискуссиях, обозначают свою позицию по тому или иному вопросу. В 2017 году работа клуба продолжится. В планах модераторов – проведение не только онлайн-обсуждений, но также оффлайн-встреч с экспертами, представителями власти, бизнеса, общественности.