Тюменские экологи провели анализ воды в дренажных канавах

Специалисты департамента недропользования и экологии Тюменской области в 2016 году исследовали 23 пробы поверхностных и сточных вод на содержание различны элементов, включая железо, нефтепродукты, нитраты и фосфаты.

Как рассказала директор департамента Жанна Злобина, две пробы были взяты из дренажной канавы по ул. 3-я Менделеевская в Тобольске по факту обращения одной из местных жительниц. В итоге экологи нашли трубу, из которой в канаву сливали жидкие бытовые отходы. Анализ показал, что в воде содержится большое количество загрязняющих веществ, характерных для хозяйственно-бытовых сточных вод. В результате рейда трубу заглушили, а информацию о нарушении донесли до администрации Тобольска.

Еще один сброс сточных вод проходил из коллектора ливневой канализации в реку Абрамовку. Данный объект находится под контролем областного департамента, весной коллектор обследуют на наличие незаконных врезок. Подобные нарушения были зафиксированы и в Тюмени: в декабре 2016 года удалось ликвидировать сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в Тюменку, который осуществлялся через коллектор ливневой канализации в районе ул. Волгоградской, пишет "Вслуx.ру".

