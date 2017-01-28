Тюменская птицефабрика удвоит поголовье птиц

16:47 28 января 2017
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www.businessclass.md
| Фото: www.businessclass.md

Старейшая в Тюменской области птицефабрика "Пышминская" в настоящее время переживает период реконструкции, после которой к 2020 году предприятие вдвое увеличит поголовье птицы и будет выпускать 400 миллионов яиц в год.

По информации газеты "Тюмeнская облaсть сeгодня", финансовую поддержку проекту оказывает правительство региона. Уже введены в строй три птичника, где более 350 тысяч голов получили новое место жительства.

В цехах установлено самое современное оборудование в несколько ярусов, есть сортировочная линия для яиц, проведены работы по очистке воды. Идет реконструкция в цехе, где создаются сбалансированные витаминные корма для несушек и цыплят.

Теги: АПК , птицефабрика , производство , яйца
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