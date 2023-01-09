"Тюменский бройлер" отправил на Сахалин более 78 тысяч яиц для восстановления поголовья птицефабрики

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Компания "Тюменский бройлер" отправила партию инкубационных яиц цыплят бройлеров кросса ROSS 308 на сахалинскую птицефабрику, где восстанавливают поголовье после ликвидации очага птичьего гриппа, сообщает птицефабрика "Островная".

В telegram-канале крупнейшего птицеводческого хозяйства Сахалинской области отмечается, что инкубационное яйцо бройлеров закуплено до новогодних праздников, 80 280 шт. у кемеровской птицефабрики "Трудармейская" и 78 120 - у АО "Тюменский бройлер".

2Эти партии - первые в новом производственном цикле после ликвидации очага птичьего гриппа. Первое мясо появится в реализации уже в марте 2023 года", - отмечают в компании.