"Тюменский бройлер" отправил на Сахалин более 78 тысяч яиц для восстановления поголовья птицефабрики

Компания "Тюменский бройлер" отправила партию инкубационных яиц цыплят бройлеров кросса ROSS 308 на сахалинскую птицефабрику, где восстанавливают поголовье после ликвидации очага птичьего гриппа, сообщает птицефабрика "Островная".
В telegram-канале крупнейшего птицеводческого хозяйства Сахалинской области отмечается, что инкубационное яйцо бройлеров закуплено до новогодних праздников, 80 280 шт. у кемеровской птицефабрики "Трудармейская" и 78 120 - у АО "Тюменский бройлер".
2Эти партии - первые в новом производственном цикле после ликвидации очага птичьего гриппа. Первое мясо появится в реализации уже в марте 2023 года", - отмечают в компании.
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