ГК Дамате построила в Тюменской области второй репродуктор индейки

Первый репродуктор индейки на 12 млн инкубационных яиц с онлайн-участием президента Путина министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и глава компании Наум Бабаев открыли осенью 2022 года у села Рафайлово. Новый - тоже на 12 млн яиц - готов к сдаче у села Красново.
"Застройщику ООО "Племенная индейка" выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации в отношении объекта: "Племенной репродуктор индейки 2-го порядка на 12 млн инкубационных яиц Исетский район Тюменская область. Площадка РС3", расположенного по адресу: Тюменская область, Исетский район, в 3.15 км на юго-восток от с. Красново", - сообщает ГУС ТО.
На площадке размещаются 5 зданий птичников, сблокированных через галерею с санпропускником: 4 птичника для самок и 1 птичник для самцов, а также другие вспомогательные помещения.
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