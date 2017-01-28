Эксперты тюменской агрофирмы проверяют семена картофеля на болезни

Сотрудники тюменской агрофирмы КРиММ не сидят без дела даже зимой. В это время особое внимание уделяется семенному картофелю. Эксперты лаборатории "КРиММ-СОКАР" проводят тестирование законтрактованного материала, рассказали в пресс-службе губернатора.

Методом иммуноферментного анализа они определяют, не заражен ли материал скрытой формой вирусной и бактериальной инфекции.

"Наша задача - постоянное совершенствование качества, подчеркивает генеральный директор предприятия Геннадий Рязанов, - Поэтому сейчас мы проводим тщательную подготовку семенного материала к отгрузке".

Кроме того, ежедневно на поля предприятия вывозится более 4,5 тысяч тонн торфа. В работе задействовано 3 экскаватора, около 40 единиц большегрузных автомобилей и тракторов.