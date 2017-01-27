Тюменские педагоги станцуют на балу польку и испанский вальс

16:49 27 января 2017
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mediaryazan.ru
| Фото: mediaryazan.ru

Ровно пять лет назад в Тюмени зародилась традиция проводить фестиваль-бал молодых педагогов, посвященный Дню студенчества. Сегодня он будет посвящен Году экологии, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Репетиции мероприятия проходили больше двух недель: учителя и воспитатели, а это более 70 человек, старательно разучивали полонез, французский народный контрданс, зажигательную польку и трогательный испанский вальс.

На этот раз торжество на паркете разделят на четыре части – в соответствии с временами года. Ознакомиться с информацией о мероприятии можно на странице события в соцсети.

Теги: педагоги , учителя , бал , день студента
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