Тюменские педагоги станцуют на балу польку и испанский вальс

Ровно пять лет назад в Тюмени зародилась традиция проводить фестиваль-бал молодых педагогов, посвященный Дню студенчества. Сегодня он будет посвящен Году экологии, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Репетиции мероприятия проходили больше двух недель: учителя и воспитатели, а это более 70 человек, старательно разучивали полонез, французский народный контрданс, зажигательную польку и трогательный испанский вальс.

На этот раз торжество на паркете разделят на четыре части – в соответствии с временами года. Ознакомиться с информацией о мероприятии можно на странице события в соцсети.