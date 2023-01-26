Моор вручил студсовету Тюменской области благодарственные письма

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Александр Моор на встрече с членами Студсовета вручил наиболее активным благодарственные письма губернатора Тюменской области.

На встрече были подведены итоги работы студактива. Председатель Студенческого совета Тюменской области Динара Канаева отметила, что за прошлый год удалось по показателям выйти на допандемийный уровень. В 587 мероприятиях приняли участие 10 тысяч человек. Участниками региональных студенческих проектов стали 6 тысяч человек. В числе наиболее значимых проектов – областной студенческий форум, "Кампус 2.0: ВОбщаге", конкурс управленцев "Лидеры 72", региональный этап премии "Студент года – 2022" и областное посвящение в первокурсники.

Губернатор поблагодарил членов Студсовета за работу, в том числе по организации обсуждения проекта межвузовского кампуса, и познакомился с вновь избранным составом Студенческого совета Тюменской области.

"Работа в Студенческом совете для вас – это точка роста и развития. Те, кто за вас проголосовал, ждут позитивных перемен. Это доверие нужно оправдать. Будьте смелыми, не бойтесь предлагать самые нестандартные идеи. Желаю вам успехов и интересных проектов. Мы поможем", – обратился к активистам глава региона.