В тюменских вузах, колледжах и училищах учатся более 80 тыс студентов

В вузах Тюменской области обучаются 46 500 студентов, в учреждениях среднего профессионального образования - 37 000, именные стипендии главы региона за успехи в научно-исследовательской и творческой деятельности получают 89 человек.

Поздравляя студентов с их праздником, губернатор Александр Моор пожелал им успехов в суете и интересных событий: