В тюменских вузах, колледжах и училищах учатся более 80 тыс студентов

10:01 25 января 2023
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В вузах Тюменской области обучаются 46 500 студентов, в учреждениях среднего профессионального образования - 37 000, именные стипендии главы региона за успехи в научно-исследовательской и творческой деятельности получают 89 человек.

Поздравляя студентов с их праздником, губернатор Александр Моор пожелал им успехов в суете и интересных событий:

Дорогие друзья! Желаю вам никогда не отступать перед трудностями, не останавливаться на достигнутых рубежах, не бояться решать самые сложные задачи. И конечно же легких сессий, интересных и насыщенных студенческих будней!

Теги: Александр Моор , высшее образование , день студента
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