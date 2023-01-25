В тюменских вузах, колледжах и училищах учатся более 80 тыс студентов

В вузах Тюменской области обучаются 46 500 студентов, в учреждениях среднего профессионального образования - 37 000, именные стипендии главы региона за успехи в научно-исследовательской и творческой деятельности получают 89 человек.
Поздравляя студентов с их праздником, губернатор Александр Моор пожелал им успехов в суете и интересных событий:
Дорогие друзья! Желаю вам никогда не отступать перед трудностями, не останавливаться на достигнутых рубежах, не бояться решать самые сложные задачи. И конечно же легких сессий, интересных и насыщенных студенческих будней!
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