Ко Дню студента на электронных экранах города появились тематические баннеры

Тематические экраны демонстрируют достижения нынешних студентов и возможности, которые открываются перед молодыми людьми в процессе обучения.
Горожане узнают о том, из чего состоит студенческая жизнь и как молодые люди находят пути к самореализации в стенах учебного заведения и за его пределами.
До 26 января в формате "Слово дня" разместили разнообразные определения слова "студенчество". Они сформулированы командами молодежных пространств и команд региона и отражают те возможности, которые открываются перед молодыми благодаря их работе.
До 28 января на автобусных остановках можно увидеть коллажи, иллюстрирующие разнообразные аспекты жизни студентов-активистов. Они включают учебу, занятия спортом, волонтерство, научные исследования, творчество и многое другое.
— Студенчество открывает перед молодыми людьми множество возможностей. И те студенты-активисты, о которых мы рассказываем на экранах, подтверждают это. Молодые люди не только успешно учатся, но и активно участвуют в разнообразных мероприятиях.
Коллажи с достижениями студентов разместили на мониторах автобусных остановок:
— ул. 50 лет Октября — М.Горького, ост. "Бизнес-центр Петр Столыпин",
— ул. Ленина, ост. "Центральный рынок" №1,
— Максима Горького, ост. "Тюменский драматический театр",
— Малыгина, ост. "Площадь Памяти",
— Осипенко, ост. "ДК Нефтяник",
— Республики — Орджоникидзе, ост. "Центральная площадь",
— Алебашевская, ост. "ул.Алебашевская" (в центр) и других.
А изображения в стиле "Слово дня" разместили на билбордах улиц города:
— ул. Мельникайте, 81 (магазин "Пятерочка"),
— ул. Республики — Орджоникидзе (магазин "Читай-город"),
— ул. 50 лет Октября — Мельникайте (кольцо),
— ул. Республики — Мельникайте (ресторан "Бургер Кинг"),
— ул. Республики — Первомайская (ТЦ "Москва") и других, - сообщает Мегатюмень.
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