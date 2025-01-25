Ко Дню студента на электронных экранах города появились тематические баннеры

Тематические экраны демонстрируют достижения нынешних студентов и возможности, которые открываются перед молодыми людьми в процессе обучения.

Горожане узнают о том, из чего состоит студенческая жизнь и как молодые люди находят пути к самореализации в стенах учебного заведения и за его пределами.

До 26 января в формате "Слово дня" разместили разнообразные определения слова "студенчество". Они сформулированы командами молодежных пространств и команд региона и отражают те возможности, которые открываются перед молодыми благодаря их работе.

До 28 января на автобусных остановках можно увидеть коллажи, иллюстрирующие разнообразные аспекты жизни студентов-активистов. Они включают учебу, занятия спортом, волонтерство, научные исследования, творчество и многое другое.

— Студенчество открывает перед молодыми людьми множество возможностей. И те студенты-активисты, о которых мы рассказываем на экранах, подтверждают это. Молодые люди не только успешно учатся, но и активно участвуют в разнообразных мероприятиях.

Коллажи с достижениями студентов разместили на мониторах автобусных остановок:

— ул. 50 лет Октября — М.Горького, ост. "Бизнес-центр Петр Столыпин",

— ул. Ленина, ост. "Центральный рынок" №1,

— Максима Горького, ост. "Тюменский драматический театр",

— Малыгина, ост. "Площадь Памяти",

— Осипенко, ост. "ДК Нефтяник",

— Республики — Орджоникидзе, ост. "Центральная площадь",

— Алебашевская, ост. "ул.Алебашевская" (в центр) и других.

А изображения в стиле "Слово дня" разместили на билбордах улиц города:

— ул. Мельникайте, 81 (магазин "Пятерочка"),

— ул. Республики — Орджоникидзе (магазин "Читай-город"),

— ул. 50 лет Октября — Мельникайте (кольцо),

— ул. Республики — Мельникайте (ресторан "Бургер Кинг"),

— ул. Республики — Первомайская (ТЦ "Москва") и других, - сообщает Мегатюмень.