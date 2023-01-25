Евгений Заболотный поздравил студентов с их праздником

Молодежь Тюмени всегда отличалась активностью, решительностью, стремлением к самореализации и заинтересованности в развитии родного города, отметил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, поздравляя учащихся местных вузов с Днем российского студенчества.

В поздравлении спикер подчеркнул, что тюменским студентам свойственно желание изменить мир к лучшему и успешно сочетать учебу с общественной деятельностью, а полученные за годы учебы знания дадут им возможность реализовать самые смелые планы.

"Дорогие друзья! Используйте все шансы и возможности студенческой жизни. Желаем вам ставить перед собой только высокие цели и достигать больших результатов, радости познания и творчества, неизменной удачи и счастья!" - пожелал молодежи доктор исторических наук, профессор Евгений Заболотный.

Председатель думы от имени депутатского корпуса также поблагодарил преподавательский состав тюменских университетов, техникумов и колледжей за работу с молодежью, раскрытие ее потенциала. "Ваш весомый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов способствует благополучию и эффективному развитию Тюмени, Тюменской области и России", - подчеркнул Евгений Заболотный.