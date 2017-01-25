Волонтеры Победы отправят письма в прошлое

Тюменская область присоединится к Всероссийской акции "Письмо Победы", которая стартует 27 января в день снятия блокады Ленинграда.
Добровольцы помогут ветеранам Великой Отечественной войны написать письма и отправить открытки своим однополчанам, в том числе ветеранам, проживающим в других странах. В ходе акции также будет организована видеосвязь между ветеранами, их родственниками и сослуживцами.
Кроме волонтеров в мероприятии примут участие школьники и студенты. Ребята напишут "письма в прошлое" членам своих семей, которые принимали участие в событиях Великой Отечественной войны. В каждом письме будет отражен личный вклад наших дедов и прадедов в Великой Победе.
Акция будет проводиться волонтерами Победы по всей стране в течение года. Так, в 2016 году "письма в прошлое" написали более 27 тысяч молодых людей из регионов России, сообщает пресс-служба центра "Аванпост".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru