Тюменцы могут сняться в "Дожде"

Съемки художественного фильма "Дождь" пройдут в Тюмени 26 и 27 января.

Основанную на реальных событиях историю о художнике, который, пройдя через все жизненные испытания и болезни, приходит к вере, по повести "Я знаю, что ты есть" режиссер Константин Одегов начал снимать в мае прошлого года. Летом горожане снялись в нескольких эпизодах. Для тех, кто очень хотел, но не успел, представилась новая возможность:

"Нам нужны актёры массовых сцен. 26 и 27 января будут сниматься сцены на прекрасных улицах Тюмени с участием ретроавтомобилей", - сообщается на официальной странице съемочной группы.

26 января съемки будут проходить у входа в музей "Городская Дума" по улице Ленина, 2, а 27 января - во дворе дома №105 по улице 50 лет ВЛКСМ. Начало - в 8:30.

Однако желания и свободного времени для участия недостаточно, нужно иметь еще и соответствующий вид: фильм исторический, действия разворачиваются 1960-х годах - прически и одежда должны подходить эпохе и погодным условиям (обязательно теплая обувь).

Подробности, вопросы по съемкам можно выяснить здесь.

Ну а мы напомним, как выглядели жители Москвы и Тюмени в начале-середине 60-годов XX века:

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Фото - с сайта prophotos.ru и со страницы "Тюмень до нашей эры"