Тюменский госуниверситет интересуется, где больше всего коррупционеров

11:45 24 января 2017
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flashnord.com
| Фото: flashnord.com

В разделе "СтопКоррупция" вузовского сайта проводится опрос о том, какие сферы наиболее подвержены коррупционным проявлениям. Пока в опросе лидируют образование (24,4%), госзакупки (20%) и ЖКХ (13,3%). Как поясняет пресс-служба университета, главная задача опроса - не обмен опытом между коррупционерами, а профилактика коррупционных нарушений. 

Также на "СтопКоррупции" предусмотрена возможность анонимно сообщить о коррупционных проявлениях в вузе. Доступ к полученным сообщениям имеют только ректор Валерий Фальков и советник ректора Ольга Загвязинская

Об актуальности темы свидетельствует тот факт, что вчера новость о задержании в Тюмени двоих преподавателей и троих студентов одного из вузов по подозрению во взяточничестве попала в информационную ленту "Russia Today". 

Теги: коррупция , Валерий Фальков , ТюмГУ , Ольга Загвязинская , опрос
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