Тюменский госуниверситет интересуется, где больше всего коррупционеров

В разделе "СтопКоррупция" вузовского сайта проводится опрос о том, какие сферы наиболее подвержены коррупционным проявлениям. Пока в опросе лидируют образование (24,4%), госзакупки (20%) и ЖКХ (13,3%). Как поясняет пресс-служба университета, главная задача опроса - не обмен опытом между коррупционерами, а профилактика коррупционных нарушений.

Также на "СтопКоррупции" предусмотрена возможность анонимно сообщить о коррупционных проявлениях в вузе. Доступ к полученным сообщениям имеют только ректор Валерий Фальков и советник ректора Ольга Загвязинская.

Об актуальности темы свидетельствует тот факт, что вчера новость о задержании в Тюмени двоих преподавателей и троих студентов одного из вузов по подозрению во взяточничестве попала в информационную ленту "Russia Today".