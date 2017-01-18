"Индус" получит в два раза больше денег, чем ТюмГУ

Министерство образования и науки РФ распределило среди отечественных вузов на текущий год 2,9 миллиарда рублей на реализацию научных (научно-технических) проектов. Из них Тюменский индустриальный университет получит 11,1 миллиона, а государственный университет - 4,9 миллиона рублей. Медицинский и аграрный университеты в список получателей субсидий не попали.

Любопытно, что вузы из близлежащего Томска получат несопоставимо больше средств. Национальному исследовательскому Томскому государственному университету причитаются 109 миллионов, политеху - 65,8 миллиона.

Больше всего денег в России выделяется Санкт-Петербургскому университету - 123,4 миллиона рублей. В городе Петра находится и один из двух главных неудачников этого своеобразного рейтинга исследовательской ценности вузов: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет удостоен всего лишь 562,4 тыс. рублей. Что совсем немногим больше Тверского государственного технического университета, которому придется довольствоваться 551,1 тыс. рублей.