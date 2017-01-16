Альберт Суфианов поздравил маленьких пациентов ФЦН с новогодними праздниками

Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор Альберт Суфианов 13 января поздравил пациентов отделения детской нейрохирургии с новогодними праздниками, подарил им конфеты и мягкие игрушки, а также пожелал крепкого здоровья.

Поздравления и добрые напутствия от главврача ФЦН получила десятилетняя Вика из Тюмени. Ей провели самую первую в 2017 году операцию среди детей. Бабушка Вики Наталья Анатольевна с благодарностью говорит о профессионализме врачей и отмечает прекрасные условия центра.

Трехлетний Арсен из Уфы также получил поздравления и подарки. Это его вторая госпитализация в центр. Врачи отмечают, что лечение проходит успешно: мальчик ходит в детский сад, растет и развивается.

Отметим, детское отделение ФЦН, основанное в 2011 году, по праву считается одним из лучших по технологичности и хирургическим показателям успешности не только в России, но и за рубежом. В прошедшем году врачами НХО №1 было проведено около 600 операций.

"В нейрохирургическое отделение №1 направляют самых сложных пациентов - тех, кому невозможно помочь по месту жительства. Около половины из них – дети до двух лет, ведь технические и кадровые ресурсы центра позволяют проводить операции пациентам уже с первых дней жизни. В отделении созданы комфортные условия пребывания для маленьких пациентов и их мам во время постоперационного и реабилитационного периодов", - отмечает профессор Альберт Суфианов, он лично берется за самые трудные случаи и операции.

Для многих больных детей, побывавших в ведущих клиниках страны и зарубежья и не получивших там необходимого лечения, ФЦН является последней надеждой. Качество выполняемых в центре операций, а также их широкий диапазон, заслуженно ставят тюменский центр нейрохирургии в один ряд с лучшими клиниками США, Израиля, Бразилии и Западной Европы.

Например, в 2016 году операцию на мозге сделали мальчику, кровь которого почти не сворачивалась. Еще через пару месяцев спасли другого ребенка с гигантской опухолью в позвоночнике. За прошедший год в центре не потеряли ни одного ребенка, хотя многие операции были очень сложными и уникальными.

"Дети – наше будущее, поэтому врачи Федерального центра нейрохирургии делают всё, чтобы наши самые маленькие пациенты выросли здоровыми, сильными и активными людьми", - говорит Альберт Суфианов.