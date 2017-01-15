Тюменские школьники примут участие во всероссийском конкурсе юных чтецов

Тюменские подростки принимают участие в отборочных этапах VI Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" для школьников 6-10 классов. Заявки принимаются до 25 января, победители отправятся на три недели в международный детский центр "Артек".
Как сообщает издание "Аргумeнты и фaкты в Западной Сибири", каждому участнику даётся 5 минут на чтение любимой прозы не из школьной программы. 250 лучших чтецов страны попадут в "Артек". По мнению члена общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Дины Горковец, творческий конкурс является эффективной рекламой детского и подросткового чтения, помогает молодежи расширить читательский кругозор и знакомит школьников с новыми произведениями.
Конкурс "Живая классика" проходит шестой год подряд при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Министерства образования и науки Российской Федерации.
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