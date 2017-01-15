Плата за капремонт для тюменцев не увеличится

В Тюменской области в 2017 году не будет роста платы за капитальный ремонт многоквартирных домов. Размер взноса останется на уровне 7 рублей 50 копеек за квадратный метр жилья.

Как сообщила заместитель директора НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области" Оксана Буй, нет информации о том, что размер ежемесячного взноса для региона может измениться в ближайший год. При этом в некоторых субъектах РФ минимальный взнос повысится на сумму от 5 до 20%, пишет ИА "Тюменская линия".

Напомним, согласно Жилищному кодексу России собственники помещений в многоквартирном доме обязаны оплачивать ежемесячные взносы на капремонт. В противном случае, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки, а впоследствии задолженность взыскивается в судебном порядке. Кроме того, возмещаются судебные издержки регионального оператора.