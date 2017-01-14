В Тюменской области прошел первый инклюзивный вебинар

Молодые люди с инвалидностью из шести районов Тюменской области приняли участие в первом инклюзивном вебинаре, который прошел в конце минувшего года, пишет "Вслyх.рy".

С 5 по 20 декабря участники дистанционно обучались социальному проектированию, навыкам публичного выступления и психологии общения, слушали лекции посредством видеосвязи, выполняли задания и отправляли их преподавателям. К финальному этапу нужно было подготовить свой собственный социальный проект и представить его на суд жюри, в котором присутствовал депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев.

Первое место занял проект "Гончарное чудо" Елизаветы Фоминцевой из Нижней Тавды. Его суть — во взаимодействии семей инвалидов и семей без ограничений по здоровью во время коллективных занятий по гончарному искусству, которые будут проходить на базе гончарной мастерской музея-экспозиции "Сибирское подворье" в Нижней Тавде.

Проект получил депутатскую поддержку Елены Кашкаровой и уже с апреля по июль 2017 года для 5 семей будет проведено 12 занятий. Завершится "Гончарное чудо" выставкой, на которой будут представлены работы участников проекта. Выставка пройдет 8 июля — в День семьи, любви и верности.