Студенты Викуловского района прошли серию мастер-классов

В Викуловском районе Тюменской области завершился проект "Общага. Перезагрузка", в рамках которого студенты местного отделения Ишимского многопрофильного техникума посетили серию мастер-классов, пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Девушкам пришлись по душе мастер-классы по искусству макияжа, уходом за телом и волосами, рукоделию, а юноши с неподдельным интересом изучали приемы работы с различными инструментами, мастерили полезные в быту вещи.

Авторами проекта выступили волонтеры Дарья Мещанкина и Анастасия Боровикова. Их идея нашла поддержку на конкурсе молодежных инициатив. Студенты Алёна Квашнина, Анна Васюкова, Александр Седов и Анатолий Севков были признаны самыми активными участниками проекта "Общага. Перезагрузка". Организаторы вручили им свитшоты с эмблемой проекта.