Космическому кораблю из "Звездных войн" не хватает парков и экологичности

Прошлый год закончился смертью актрисы Кэрри Фишер, прославившейся благодаря роли принцессы Леи в киносаге "Звездные войны". А нынешний закончится премьерой очередного (восьмого) эпизода фильма, который стал последней работой актрисы. Эти обстоятельства побудили конструкторское бюро "Стрелка" собрать мнения архитекторов и инженеров об одном из самых знаменитых космических кораблей из картины - "Звезде смерти". Мнения неутешительны.

У "Звезды смерти" по сценарию достаточно тяжелая задача: она должна уничтожать непокорные планеты. И подобная специализация кажется Натану Бишопу из компании Koning Eizenberg фактором, который должен негативно влиять на психику экипажа:

Для некоторых поддержание в работоспособном состоянии оружия по уничтожению планет размером с Луну может быть нелегким испытанием. Это не считая психологического напряжения от осознания того, что вообще-то ты уничтожаешь целые цивилизации, культуры и семьи.

Чтобы как-то повысить психологический комфорт от массового уничтожения людей, архитектор предлагает разбить на "Звезде смерти" парк или зимний сад. С ним согласен основатель Small Works Кэмерон Синклер. Его расстраивает, что на станции не идет речи ни о каких образовательных или удобных общественных пространствах, а также о свежих овощах и фруктах. Последний факт вынуждает нас вспомнить об экологии. И тут выясняется, что с охраной природы тоже очень плохо. Партнер Arup Рассел Фортмейер считает, что станция просто обязана использовать возобновляемую солнечную энергию, использование которой не оставляет вредных отходов:

Неужели у Империи нет Министерства по защите окружающей среды? Где имперское Управление по трудовой безопасности и здоровью, когда такое происходит?

Впрочем, к "Звезде смерти" имеются и более острые претензии. Хосе Жименез из архитектурно-дизайнерского бюро BIG недоволен, что на станции избыточное дробление пространства. Огромное количество коридоров, мостов и других участков постоянного перемещения людей затрудняет контроль над проходящими на борту процессами. В частности, позволяет легко проникать на "Звезду смерти" повстанцам. Подводя итог, следует признать, что уничтожение станции по сюжета фильма было действительно прогрессивным для человечества шагом.