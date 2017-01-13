Тюменцам обещают теплые выходные без осадков

В Тюмень пришло потепление. Сегодня, 12 января, температура воздуха днем составит всего 2 градуса ниже нуля, возможен небольшой снег.

В выходные виртуальные синоптики обещают ясное небо, столбики термометров в светлое время суток покажут минус 5-7 градусов.

С началом новой недели снова начнет холодать. В понедельник температура воздуха опустится до минус 9 градусов, а в течение недели ожидается до минус 17 в дневное время.