С начала года гриппом заболели более пятидесяти жителей Тюмени

Более восьми тысяч жителей областного центра обратились в поликлиники города с признаками ОРВИ в праздничные дни, 5 тысяч из них – дети. Лабораторно подтверждено 53 случая гриппа.
Более пяти с половиной тысяч человек получили неотложную помощь на дому, в том числе 3 тысячи маленьких тюменцев, сообщает городской департамент здравоохранения.
В учреждениях здравоохранения продолжает действовать масочный режим, работают фильтры для приема пациентов, заболевших вирусными инфекциями. В поликлиниках ограничено проведение массовых плановых обследований населения. Перенесены на более поздние сроки профосмотры узкими специалистами и обследования детей до года.
Медики напоминают, что при первых признаках заболевания следует вызвать врача на дом. Для профилактики необходимо носить маску, регулярно и тщательно мыть руки с мылом, вести здоровый образ жизни, чаще проводить в доме влажную уборку.
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