Тюменские гвардейцы сели за парты

Фото: Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области

В ходе плановых учебных занятий сотрудники национальной гвардии России по Тюменской области изучают специфику и правовые аспекты предстоящей работы.

Весь период обучения разделен на три этапа. В рамках первого этапа прошли теоретические занятия, где внимание было уделено детальному изучению нормативно-правовой базы. На практических занятиях акцент был сделан на соблюдении мер безопасности при обращении с оружием, боеприпасами, взрывчатыми средствами, а также с боевой и специальной техникой. Заключительный этап - тактико-специальные и показательные учения, в которых задействованы все структурные подразделения - пройдет на следующей неделе, сообщает пресс-служба ведомства.