Тюменские гвардейцы сели за парты

В ходе плановых учебных занятий сотрудники национальной гвардии России по Тюменской области изучают специфику и правовые аспекты предстоящей работы.
Весь период обучения разделен на три этапа. В рамках первого этапа прошли теоретические занятия, где внимание было уделено детальному изучению нормативно-правовой базы. На практических занятиях акцент был сделан на соблюдении мер безопасности при обращении с оружием, боеприпасами, взрывчатыми средствами, а также с боевой и специальной техникой. Заключительный этап - тактико-специальные и показательные учения, в которых задействованы все структурные подразделения - пройдет на следующей неделе, сообщает пресс-служба ведомства.
"Войска объединили несколько подразделений, и для слаженного взаимодействия важно, чтобы вы детально изучили специфику работы своих коллег. В том числе от этого будет зависеть качество исполнения возложенных на нашу структуру задач", - подчеркнул во вступительном слове начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков.
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