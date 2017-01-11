В тюменских автобусах активизировались карманники

16:15 11 января 2017
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Полиция Тюмени сообщает об увеличении карманных краж в общественном транспорте. По информации пресс-службы областного УМВД, только за последние сутки зарегистрировано несколько таких преступлений.

Злоумышленники действуют утром и в конце рабочего дня, когда в автобусах и маршрутках много пассажиров. Карманники работают в одиночку или по нескольку человек. Пользуясь тем, что общественный транспорт переполнен, они максимально близко приближаются  к жертвам и незаметно вытаскивают из карманов деньги и ценное имущество. Как правило, потерпевшие узнают о том, что их обокрали, слишком поздно. Редки случаи, когда карманника ловят с поличным на месте.

Полицейские просят тюменцев быть бдительными в общественном транспорте, рекомендуют держать сумку застегнутой, плотно прижав к себе. Не стоит носить ценности в рюкзаке, а также класть деньги или документы в задние карманы брюк. Мелкие купюры на текущие расходы можно не запрятывать далеко, а вот крупные банкноты лучше хранить в потайном кармане. В кошельке не стоит держать записку с пин-кодом от банковской карты.

Теги: кражи , общественный транспорт
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