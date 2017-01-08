Тюменские студенты приобретают ораторские навыки

Курсы по ораторскому мастерству для студентов проходят в тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства.

Полученные навыки им пригодятся и при защите диплома.

Курс состоит из теоретических знаний и практической деятельности. В теории ребятам предстоит освоить стили общения, технологии бесконфликтного общения и другие важные знания. Практические занятия состоят из тренингов, индивидуальных домашних заданий и выступлениях перед аудиторией, пишет "AиФ в Зaпадной Cибири".