Тюменские студенты приобретают ораторские навыки

Курсы по ораторскому мастерству для студентов проходят в тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства.
Полученные навыки им пригодятся и при защите диплома.
Курс состоит из теоретических знаний и практической деятельности. В теории ребятам предстоит освоить стили общения, технологии бесконфликтного общения и другие важные знания. Практические занятия состоят из тренингов, индивидуальных домашних заданий и выступлениях перед аудиторией, пишет "AиФ в Зaпадной Cибири".
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