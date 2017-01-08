Тюменские студенты приобретают ораторские навыки

15:53 08 января 2017
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oratorica.s3.amazonaws.com
| Фото: oratorica.s3.amazonaws.com

Курсы по ораторскому мастерству для студентов проходят в тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства.

Полученные навыки им пригодятся и при защите диплома.

Курс состоит из теоретических знаний и практической деятельности. В теории ребятам предстоит освоить стили общения, технологии бесконфликтного общения и другие важные знания. Практические занятия состоят из тренингов, индивидуальных домашних заданий и выступлениях перед аудиторией, пишет "AиФ в Зaпадной Cибири".

Теги: образование , студенты , курсы
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