Старшеклассники познакомились с популярными профессиями

Тюменские старшеклассники приняли участие в профориентационном мероприятии Социальный диалог "Время компетенций". Ученики познакомились с востребованными профессиями ТОП-50, с возможностью участия в конкурсах профмастерства, узнали о международном движении WorldSkills, предстоящем мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам "WorldSkills" 2019 года в Казани.

Студент Межрегионального центра компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг Дмитрий Романцов рассказал учащимся о своем непосредственном участии в чемпионате WorldSkills – компетенция "Кондитерское дело", о дальнейших планах, о том, что необходимо постоянно повышать свои навыки и профессиональное мастерство, что только так можно добиться "вершин профессионального мастерства".

Мастер-классы: "Украшение торта цветами по английской технике", "Геометрия в крое", "Декорирование одежды галстуком" и интерактивная игра "Логистическая площадка", вызвали большой интерес у школьников - они не просто познакомились с профессиями, но и сами попробовали себя в профессии, пишет "Мегатюмень".