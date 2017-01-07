Участниками проекта "Правознание" стали около двухсот старшеклассников

В регионе завершился образовательный проект для старшеклассников "Правознание". Его участниками стали около 200 учащихся 9–11 классов, которые успешно прошли онлайн-тестирование по вопросам права на сайте ЗНАЙПРАВО.РФ. За три недели школьники посетили Ленинский, Калининский и Тюменский областной суды, Тюменскую таможню, музей МВД, городской департамент потребительского рынка, областную думу и центр кинологической службы, пишет "КП-Тюмень".

Отметим, интерактивная площадка ЗНАЙПРАВО.РФ продолжает работать. Тест уже прошли 764 учащихся тюменских школ. Из них 198 человек выполнили его на "отлично", 162 заслужили оценку "хорошо". Однако большинство тюменских школьников не так хорошо ориентируются в правовой среде: 209 учащихся прошли тестирование на оценку "удовлетворительно", 155 старшеклассников не справились с вопросами.

Уже подведены итоги правового рейтинга школ. Первое место заняла школа № 22 (на вопросы теста ответили 209 старшеклассников), II место — школа № 7 с результатом в 145 человек, III место — лицей № 93 и 113 учеников, прошедших тестирование.