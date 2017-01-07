Тюменский центр "Семья" помогает женщинам и детям

15:23 07 января 2017
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В 2016 году реабилитацию в центре "Семья" в условиях стационара прошли 324 ребенка и 75 женщин. Такие люди получают в центре комплекс социальных услуг - медицинские, бытовые, психологические, правовые, правовые, трудовые, с ними проводятся индивидуальные и групповые консультации.

Специалисты отделения социальной реабилитации помогают найти причины и условия, которые сделали жизнь в семье некомфортной, а иногда и невозможной. Содействуют устранению этих факторов, в том числе, и с подключением сотрудников ведомств системы профилактики.

В центре "Семья" также приходят на помощь в случае необходимости  защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и родителей, проходящих здесь курс реабилитации. Также здесь проводят заседания клубов по интересам, мастер-классы, выездные экскурсии, спортивно-массовые мероприятия, сообщили в областном департаменте социального развития.  

Теги: социальная служба
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