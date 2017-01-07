Тюменские автобусы становятся удобными для инвалидов

Более 1100 городских автобусов Тюмени оснащены автоматическими информаторами наименований остановок для слабовидящих пассажиров. Для слабослышащих горожан в 380 автобусах установлены внешние и внутренние световые табло, работающие по принципу бегущей строки. 510 автобусов оборудованы откидной аппарелью и имеют пониженное расположение уровня пола для инвалидов-колясочников.

Кроме того, в некоторых автобусах и на социальных объектах установлено разумное приспособление для слабовидящих граждан "Говорящий город", которое взаимодействует с индивидуальным переносным устройством "Ориентир". Владельцами таких устройств являются 44 слабовидящих тюменца.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в 2016 году в областной столице принято также немало мер для беспрепятственного передвижения по городу маломобильных групп населения. Это работы по понижению бордюрного камня с устройством пандусов, устройство парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка знаков 8.17 "Инвалид", размещение тактильных моносхем, устройство тактильной разметки, оборудование светофоров звуковым маяком и кнопкой вызова.