Ялуторовский фестиваль попал в событийный календарь России

Ялуровский фестиваль "Сибирская масленица" стал одним из 200 главных мероприятий событийного туризма России в 2017 году.

Благодаря публикации в Национальном календаре, россияне смогут знакомиться с самыми знаковыми мероприятиями российского событийного туризма и городскими достопримечательностями. Более подробную информацию о знаковых мероприятиях можно посмотреть на официальном сайте календаря.

Среди мероприятий, проводимых в городе, местный комитет по культуре и туризму ялуторовской администрации выделил несколько. А именно зимний квест "Берендеево царство", "Сибирская Масленица", Фестиваль народного творчества им. С.И. Мамонтова, историко-культурный фестиваль "Декабристские вечера", фестиваль-ярмарка "Квасной пир – на весь мир" и "Августовские спасы".

Экспертная комиссия оценивала масштабность, массовость, инфраструктуру, охват аудитории и медиаактивность событий. Ялуторовская "Сибирская Масленица" даже была удостоена специального приза на премии "Russian Event Awars" в рубрике "Лучшие события", пишет "KП-Тюмeнь".