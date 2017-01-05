В Тюменской области подвели итоги Года кино

Год кино для Тюменской области оказался насыщенным – тюменцы побывали на 5 кинофестивалях и принимали участие в подготовке к съемкам фильма "Тобол".

За 12 месяцев мы побывали на 5 фестивалях, познакомились с командой "Тобола" и обсудили важность семейных просмотров.

Как пишет газета "Тюменская область сегодня", почти все главные события прошли в период с ноября по декабрь 2016 года. Сначала стартовал I Всероссийский фестиваль документальной журналистики "Россия.doc. Кино. Тюмень-2016", за который отвечала ГТРК "Регион-Тюмень". Гран-при конкурса взяла команда "регионщиков" Юлия Мурзабулатова (автор), Вера Федорова (режиссер) и Сергей Лыкасов (телеоператор) за материал "Герои России. Бессмертно. Новогодняя ночь в Грозном"".

Последовавший за этим VII Международный фестиваль документального кино "КинЗА", рожденный в стенах Тюменского института культуры, вышел из стен альма-матер на площадки областного центра.

На III Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" поступило более 4000 заявок из 31 страны мира. В шорт-лист попали 162 картины. 26 из них зрители Тюменской области увидели первыми в России.

Гордость региона – фильм "Тобол", который снимается в живых – тобольских – декорациях. Полнометражный художественный фильм по произведению Алексея Иванова выйдет в прокат в 2019 году. Также планируется создать телевизионную версию из шести или восьми серий.