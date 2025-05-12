Лекторы общества "Знание" выступят на тюменском жд перроне у ретро-поезда "Эшелон Победы"

Фото из тг-канала СвЖД новости

13 мая на станции Тюмень будет организован лекторий Общества "Знание" в связи с прибытием в город ретро-поезда "Эшелон Победы".

Просветительские встречи состоятся на железнодорожном вокзале Тюмени. Победитель Знание.Лектор, педагог по речи, публичным выступлениям и коммуникациям, процессный менеджер в IT "Строительный двор" Мария Петрова с 13:00 будет рассказывать о силе слова и голоса в годы Великой Отечественной войны.

В 14:00 лекции о воздушно-десантных войсках в годы Великой Отечественной войны прочитают председатель Тюменской городской общественной организации ветеранов десантных войск "Союз десантников" Евгений Бондаренко и председатель совета Тюменской региональной общественной организации ветеранов десантных войск "Союз десантников" Григорий Григорьев.

"Эшелон Победы" – проект Свердловской железной дороги, запущенный к 80-й годовщине Победы. В состав входят солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, вагон-санпропускник, вагон-электростанция, вагон-кухня, хлебопекарня и другие.