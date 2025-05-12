Шесть тюменских проектов претендуют на премию Минстроя

Шесть проектов Тюменской области вошли в шорт-лист финалистов премии Минстроя России "Умный город". В заключительном этапе III Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства Тюменская область представлена в 6 номинациях:

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