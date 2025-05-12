Шесть тюменских проектов претендуют на премию Минстроя

Шесть проектов Тюменской области вошли в шорт-лист финалистов премии Минстроя России "Умный город". В заключительном этапе III Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства Тюменская область представлена в 6 номинациях:
Активный город — ГИС "Портал конкурсов на получение субсидий Тюменской области".
СВОИ — Информационная система "Книга памяти Тюменской области".
Сквозные технологии — Региональный виртуальный консультант Тюменской области.
Умная дорога — Мобильный программный комплекс мониторинга состояния улично-дорожной сети.
Цифровая Россия — За вклад в развитие федерального проекта "Цифровая Россия" Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Энергичный город — Единая сквозная система оперативного мониторинга энергоснабжения временно подконтрольных объектов — "Кнопка".
Церемония вручения премии состоится 14 мая в национальном центре "Россия" в Москве.
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