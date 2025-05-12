Шесть тюменских проектов претендуют на премию Минстроя

18:00 12 мая 2025
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Шесть проектов Тюменской области вошли в шорт-лист финалистов премии Минстроя России "Умный город". В заключительном этапе III Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства Тюменская область представлена в 6 номинациях:

Активный город — ГИС "Портал конкурсов на получение субсидий Тюменской области".

СВОИ — Информационная система "Книга памяти Тюменской области".

Сквозные технологии — Региональный виртуальный консультант Тюменской области.

Умная дорога — Мобильный программный комплекс мониторинга состояния улично-дорожной сети. 

Цифровая Россия — За вклад в развитие федерального проекта "Цифровая Россия" Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Энергичный город — Единая сквозная система оперативного мониторинга энергоснабжения временно подконтрольных объектов — "Кнопка".

Церемония вручения премии состоится 14 мая в национальном центре "Россия" в Москве.

Теги: министерство строительства и ЖКХ , премии , цифровые технологии
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