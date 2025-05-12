В Тюмени открыта патриотическая экспозиция "Жёны, мамы, дети Героев"

В здании администрации города Тюмени продолжает работу уникальная фотовыставка портретов матерей, жен и детей участников специальной операции. Накануне Дня Победы для студентов Тюменского колледжа экономики, управления и права прошла обзорная экскурсия.

Руководитель рабочей группы по общественным связям и массовым коммуникациям Общественной молодежной палаты при Тюменской городской думе Анна Попова рассказала посетителям, что часть экспозиции, которая сегодня представлена в областной столице, состоит из 40 изображений. На фотографиях — тюменки в кителях мужей и сыновей и дети защитников. Снимки сопровождаются письмами на фронт и детскими рисунками.

Впервые выставка "Жёны, мамы, дети Героев" открылась в Тюмени 9 мая 2023 года. Она была создана для поддержки семей наших защитников, сохранения исторической памяти и связи поколений. Сегодня экспозиция насчитывает 500 портретов матерей, жен и детей участников СВО из областной столицы и региона.

На тюменской земле патриотический проект реализован благодаря Союзу офицерских жен и семей военнослужащих по Тюмени и Тюменской области, его руководителю Марине Цуркану и команде благотворителей. Сотни жительниц области работали над выставкой более пяти месяцев. За время работы она побывала уже на 23 площадках.

Фото предоставлено Тюменской городской думой