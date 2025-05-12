Тюменская область запустила проект "СВОй бизнес" для ветеранов спецоперации

Проект "СВОй бизнес" стартовал для ветеранов спецоперации и их семей в Тюменской области, в течение пятидневного интенсива обучения 33 участника получат базовые знания в сфере предпринимательства, сообщили в пресс-службе реготделения "Единой России".

В частности, на курсе дадут базовые знания по бизнес-планированию, маркетингу, взаимодействию с клиентами, налогообложению. Опытом поделятся действующие предприниматели. В завершение обучения участники защитят свои бизнес-идеи, победители получат ценные призы и допподдержку для реализации проектов. К проекту в качестве педагогов и наставников привлечены 35 членов регионального отделения "Опоры России", в том числе преподаватели Международной школы предпринимательства Тюменского государственного университета.

Цель программы — адаптация бойцов к мирной жизни. После базового обучения выпускники смогут в течение года состоять в общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" без уплаты членских взносов, получать постоянную поддержку от профильных специалистов, правительства Тюменской области, центра "Мой бизнес" и фонда "Защитники Отечества", сообщил первый вице-президент "Опоры России", региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Предпринимательство" Эдуард Омаров.

В первый день форума участники вместе с исполнительным директором отделения "Опоры России" Наилем Хакимовым разработали бизнес-идеи. "В рамках программы мы собрали практикоориентированные курсы, чтобы наши защитники получили последовательный, наиболее эффективный алгоритм открытия и развития бизнеса. Сегодня они сделали первый шаг — сгенерировали креативные предложения по открытию своего дела. В рамках следующих четырех дней обучения участники познакомятся с федеральными и региональными мерами поддержки предпринимательства, инструментами развития бизнеса от Корпорации МСП, пообщаются с действующими предпринимателями Тюменской области", — сообщил Наиль Хакимов.

В феврале 2025 года "Единая Россия", "Опора России" и Корпорация МСП объявили о старте федерального проекта "СВОй бизнес" для участников спецоперации и членов их семей. Пилотными были выбраны пять регионов: Рязанская область, Татарстан, Северная Осетия-Алания, Приморский край и Тюменская область.