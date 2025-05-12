Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 5 июня

Особый противопожарный режим в Тюменской области до 5 июня, постановление регионального правительства об этом, несмотря на дождливую погоду, подписал губернатор Александр Моор.

"Погода в регионе, конечно, сейчас "противопожарная". Но наш опыт показывает, что лишних мер предосторожности не бывает. Ведь большая часть природных пожаров происходит именно по вине людей. Поэтому не расслабляемся и не теряем бдительности", - отметил Моор.

Глава региона призвал всех соблюдать правила пожарной безопасности и напомнил, что посещение лесов, сжигание мусора, использование открытого огня на дачах и личных подворьях – под запретом. Нарушителям грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

В этом году особый противопожарный режим в регионе объявлен с 5 апреля.