Тюменцев научат бороться с недобросовестными застройщиками

Эксперты в области недвижимости планируют научить тюменских дольщиков отстаивать свои права, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Как рассказал на втором форуме прокуратуры на тему "Развитие жилищного строительства и соблюдение прав дольщиков в Тюменской области" руководитель направления по работе с жилой недвижимостью Тюменского представительства НП "Российская гильдия управляющих и девелоперов" Александр Щиголь, особенно важно покупателям "первички" знать законы при взаимодействии с недобросовестными застройщиками.

Эксперт обобщил риски, возникающие у дольщиков и выявил основные проблемы. На первое место эксперт поставил строительные риски, которые возникают из-за нарушения срока передачи готового объекта по договору, либо из-за ненадлежащего качества строительства. Дольщикам следует внимательно относится к информационным сведениям о застройщике и учитывать правовые нюансы.

"Мы видим необходимость в детальном образовании и обучении клиентов правовой грамотности. Также будем проводить "Рождественские саммиты", "Круглые столы" и информировать население об изменениях которые вступают в силу. Дольщикам важно знать арсенал средств для взаимодействия с недобросовестными застройщиками", - отметил спикер.