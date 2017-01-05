В Тюменской области пройдет благотворительный рождественский концерт

Благотворительный рождественский концерт пройдет в Тюменской области в Бердюжском районном доме культуры накануне праздника, 6 января, сообщили в пресс-службе губернатора.

Мероприятие откроют воспитанники воскресной школы Храма Рождества Пресвятой Богородицы, которые покажут сказочное представление "С Рождеством Христовым!". Настоятель Храма иерей Антоний поведает историю возникновения церковного праздника, поздравит всех присутствующих в зале.

Настоящее рождественское настроение подарят и творческие коллективы РДК.

Праздничный концерт завершит песня "Рождество", во время которой маленькие артисты спустятся в зал, чтобы подарить всем зрителям рождественскую звезду - символ добра и веры в чудо.