В Тюменской области пройдет благотворительный рождественский концерт

Благотворительный рождественский концерт пройдет в Тюменской области в Бердюжском районном доме культуры накануне праздника, 6 января, сообщили в пресс-службе губернатора.
Мероприятие откроют воспитанники воскресной школы Храма Рождества Пресвятой Богородицы, которые покажут сказочное представление "С Рождеством Христовым!". Настоятель Храма иерей Антоний поведает историю возникновения церковного праздника, поздравит всех присутствующих в зале.
Настоящее рождественское настроение подарят и творческие коллективы РДК.
Праздничный концерт завершит песня "Рождество", во время которой маленькие артисты спустятся в зал, чтобы подарить всем зрителям рождественскую звезду - символ добра и веры в чудо.
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