В Тюменской области пройдет благотворительный рождественский концерт

09:02 05 января 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
m.restoran.ua
| Фото: m.restoran.ua

Благотворительный рождественский концерт пройдет в Тюменской области в Бердюжском районном доме культуры накануне праздника, 6 января, сообщили в пресс-службе губернатора.

Мероприятие откроют воспитанники воскресной школы Храма Рождества Пресвятой Богородицы, которые покажут сказочное представление "С Рождеством Христовым!". Настоятель Храма иерей Антоний поведает историю возникновения церковного праздника,  поздравит всех присутствующих в зале.

Настоящее рождественское настроение подарят  и  творческие коллективы РДК.

Праздничный концерт завершит песня "Рождество", во время которой маленькие артисты спустятся в  зал, чтобы подарить  всем зрителям рождественскую звезду - символ  добра и веры в чудо.

Теги: концерт , Рождество , православие , праздник
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2017