Домашний скот в тюменских хозяйствах защитили от опасных инфекций

В Тюменской области направили 181 млн 560 тыс. рублей из бюджета на реализацию государственной программы "Основные направления развития ветеринарной службы" за первые девять месяцев 2016 года, из них почти 128 млн рублей выделили на предупреждение и ликвидацию заразных, в том числе особо опасных болезней животных, птиц и рыб.

Еще 12 млн рублей потратили на обеспечение ветеринаров инструментами и материалами, 14 млн рублей - на защиту населения от болезней, общих для человека и животных, и от пищевых отравлений, что дало положительные результаты: случаев заражения за отчетный период не выявлено. Вспышек птичьего гриппа в регионе также не зафиксировали. В приграничных с Казахстаном районах специалисты провели 105,7 тыс. обработок скота против ящура. Это позволило не допустить распространения опасной болезни в регионе.

Кроме того, за девять месяцев прошлого года в регионе провели 666,4 тыс. обработок против классической чумы свиней, 380,6 тыс. — против сибирской язвы. 261,9 тыс. голов крупного рогатого скота исследовали на наличие туберкулеза сельскохозяйственных животных, проведено 232,2 тыс. исследований по бруцеллезу. Для профилактики лейкоза крупного рогатого скота провели 131,5 тыс. серологических и 41,6 тыс. гематологических исследований, которые позволяют своевременно выявлять инфицированных и больных животных, пишет "Вcлух.ру".

