Что делать, если кошка портит мебель, посоветовал ветеринар

Ветеринар Игорь Волков рассказал, что для начала стоит купить кошке когтеточку. Важно, чтобы она соответствовала росту хвостатой, была надежно закреплена и выдерживала давление со стороны животного. Кроме того, она должна быть средней жесткости и шероховатости. Легче всего приучить к когтеточке котенка, просто поднеся его к предмету и проведя его лапками по поверхности. Каждый раз, когда он будет использовать когтеточку по назначению, то хвостатого нужно хвалить и давать лакомство. Еще можно нанести на поверхность пару капель валерьянки или пустырника, дабы привлечь внимание любимца.

Существует и другой способ спасти свою мебель – подстригать животному когти. Нужно отстригать только 1/3 от всего когтя специальными ножницами. В первые разы лучше всего делать это ветеринару, так как неопытный "маникюрщик" может отстричь слишком много, повредить сосуды и занести инфекцию.

Также можно воспользоваться специальными спреями, которые источают неприятные для котов запахи. Однако они быстро выветриваются и их нужно обновлять каждые 2-3 часа. К тому же, нужно подобрать спрей так, чтобы у питомца не было на него аллергии, - сообщает Мегатюмень.