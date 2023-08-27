Почему кошки лазят по деревьям, разъяснил тюменский ветеринар

Кошки виртуозно лазят по деревьям, даже по самым тоненьким веткам. Почему у них это получается? - Страсть к лазанью по деревьям у кошек в крови. По своей натуре они прирожденные хищники, основная тактика их охоты подстерегающая. Взобравшись на дерево, они там притаиваются, поджидая удобный момент для нападения. На высоких поверхностях кошкам открывается отличный обзор и при этом, саму ее не видно. Она первая увидит опасность или потенциальную жертву, а также сможет с комфортом отдохнуть, не боясь быть пойманной другим хищником, - разъяснил ветеринар Матвей Лапин поведение кошек.

Специалист рассказал, чтобы взобраться на дерево, кошка активно пользуется своими уникальными когтями. Их серповидная форма и заостренные кончики позволяют животному без труда цепляться за различные поверхности.

Благодаря эластичному соединению костей кошка почти молниеносно взбирается наверх, очень ловко лавируя между ветвями. Ее шейные позвонки соединены настолько подвижно, что она почти без ограничений может вертеть головой во все стороны. Поддерживать равновесие кошке помогает хвост. Он достаточно гибкий, длинный и подвижный. Ученые даже выдвинули теорию, что он помогает приземляться на лапы при падениях с высоты, сообщает АИФ-Тюмень.