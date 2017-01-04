Тюменские родоведы исследовали поколения жителей Тобольской губернии

группа ВКонтакте "Тюмень до нашей эры"

Тюменские родоведы смогли исследовать историю 1120 семей на протяжении нескольких веков и описать до 15 поколений жителей Тобольской губернии и современной Тюменской области, обобщив при этом генеалогический ресурс 18 родов.

В проекте были задействованы почти 400 ученых, издано 13 сборников материалов и еще не менее 600 исследований о судьбах и традициях земляков. Перед публикацией все материалы подвергались тщательным проверкам, пишет "Тюменская oбласть сeгодня".

Последние результаты научных трудов в рамках данного проекта родоведы презентовали на всероссийской конференции "Генеалогический ресурс семьи: проблемы теории и практики", в рамках которой прошли очередные Тюменские родословные чтения.