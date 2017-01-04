Тюменских детей-аутистов учат контактировать с внешним миром

В Центре социальной помощи семье и детям "Семья" действует служба раннего сопровождения "РАСтем!", работа которой призвана помочь юным тюменцам с расстройствами аутистического спектра научиться контактировать с внешним миром.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в 2016 году участие в данной программе приняли 17 детей. Несколько раз в неделю ребята занимались с психологом, логопедом, развивая навыки социального взаимодействия и повышая словарный запас. Специалисты тренировали у своих подопечных усидчивость, внимательность, четкое звукопроизношение. Также проводились выездные мероприятия: в конный клуб "Аллегро", на страусиную ферму и в контактный зоопарк. Дети вместе с родителями знакомились с представителями животного мира, общались со сверстниками, преодолевая различные страхи.