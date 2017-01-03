Мобильный планетарий в Голышманово проводит киносеансы

Полнокупольный анимационный фильм "Новогодние Космические Приключения" демонстрируют жителям и гостям Голышманово в центральной библиотеке.

Как рассказали департамента культуры Тюменской области, благодаря фильму юные зрители попадают в космос вместе со сказочным персонажем – злой Бабой Ягой, которая к концу путешествия изменится в лучшую сторону благодаря веселым попутчикам и встречам с космическими героями. В фильме рассказывается о туманностях, звездных скоплениях, галактиках, а созвездия и планеты превращаются в героев мифов и легенд, чтобы помочь Бабе Яге вернуться на Землю. Таинственная космическая музыка, великолепные пейзажи планет, веселые диалоги героев, зимний сказочный лес создают атмосферу новогоднего праздника и знакомят маленьких посетителей планетария с планетами Солнечной системы.