Мобильный планетарий в Голышманово проводит киносеансы

13:58 03 января 2017
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s1.1zoom.net

Полнокупольный анимационный фильм "Новогодние Космические Приключения" демонстрируют жителям и гостям Голышманово в центральной библиотеке.

Как рассказали департамента культуры Тюменской области, благодаря фильму юные зрители попадают в космос вместе со сказочным персонажем – злой Бабой Ягой, которая к концу путешествия изменится в лучшую сторону благодаря веселым попутчикам и встречам с космическими героями. В фильме рассказывается о туманностях, звездных скоплениях, галактиках, а созвездия и планеты превращаются в героев мифов и легенд, чтобы помочь Бабе Яге вернуться на Землю.  Таинственная космическая музыка, великолепные пейзажи планет, веселые диалоги героев, зимний сказочный лес создают атмосферу новогоднего праздника и знакомят маленьких посетителей планетария с планетами Солнечной системы.

Теги: планета , Новый Год , Голышмановский район , кино , библиотека
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