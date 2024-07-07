Стало известно, какими редкими именами назвали своих детей голышмановцы

Леон, Мирон, Демьян, Яромир, Капитолина, Регина, Ада, Мия. Такими редкими именами назвали голышмановские мамы и папы своих малышей, рожденных во втором квартале этого года.
По сведениям местного комитета загс, в этот период в Голышмановском округе на свет появились 32 мальчика и 25 девочек. Первенцы родились в 14 семьях, вторые дети – в 16-ти.
Трое новорожденных стали шестыми в семьях. Всего голышмановским комитетом загс за второй квартал зарегистрировано 193 акта гражданского состояния: заключений браков и их расторжений, об установлении отцовства, смене имени, смерти.
Смертей больше, чем рождений. И разводов тоже больше, чем свадеб. Кстати, в День семьи, любви и верности пожениться решила только одна пара, и четыре – накануне праздника.
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