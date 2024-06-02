Более 500 подростков трудоустроят в Голышмановском округе

Для несовершеннолетних от 14 до 18 лет создадут рабочие места в организациях разных форм собственности. Традиционно подростков привлекут к благоустройству населенных пунктов нашего округа - к очистке улиц и общественных мест от мусора. Также ребятам предложат вакансии помощников вожатого, культорганизатора, инструктора по спорту, библиотекаря, делопроизводителя и разнорабочих. Главные цели трудоустройства несовершеннолетних — знакомство с профессиями, приобщение к труду и социальная адаптация.

-. Работодатели заключат с несовершеннолетними срочные трудовые договоры. Им разрешается работать от 2 до 3,5 часов в день в зависимости от возраста. Ребятам поручают выполнение несложных обязанностей. За десять рабочих дней несовершеннолетним выплатят больше 5500 рублей. Также они получат от Центра занятости материальную поддержку исходя из фактически отработанного времени. Ее размер за месяц - 1853 рубля, отметила начальник отделения Центра занятости населения по Голышмановскому округу Надежда Серенкова.